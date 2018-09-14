На строительство коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан выделено 3 млн манатов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что обеспечение населения качественной питьевой водой, а также канализационным обслуживанием является одной из основных целей социальной политики. В этой связи в населенных пунктах, расположенных во всех регионах республики, успешно продолжаются реконструкция и усовершенствование систем водоснабжения и канализации, реализация проектов, служащих повышению стабильности и качества оказываемых населению услуг. В рамках реализуемых проектов особое внимание в области расширения и реконструкции системы канализации уделяется работам по текущему ремонту, очистке, проверке действующих канализационных сетей и сооружений, строительству новых канализационных коллекторов.

В целях строительства коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан для транспортировки сточных вод, формирующихся в поселках Баил, 20-й участок, Ших города Баку, предотвращения выброса в Бакинскую бухту сточных вод из приморской зоны, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 3,0 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.