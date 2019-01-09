Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Зардабе 3,9 млн манатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ 9 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли Зардабского района.

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли, соединяющей 6 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.