Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Губе 13 млн манатов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ 7 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг Губинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13 млн манатов.