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    На строительство дороги в Гаджигабуле выделено 14 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района.

    Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган, соединяющей 10 населенных пунктов с населением девятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год на государственные капиталовложения средств для строительства и реконструкции автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 14 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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