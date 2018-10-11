На строительство автомобильной дороги Губа-Гонагкенд выделено 3 млн манатов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд, соединяющей 66 населенных пунктов с населением шестьдесят восемь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.