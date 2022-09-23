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На систему "Льготное жилье" были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран

На систему "Льготное жилье" были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран 15 сентября во время продажи 815 квартир в Ясамальском жилом комплексе на систему "Льготное жилье" были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран.
Инфраструктура
23 сентября 2022 г. 18:47
На систему Льготное жилье были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран

15 сентября во время продажи 815 квартир в Ясамальском жилом комплексе на систему "Льготное жилье" были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət).

В сообщении говорится, что перед началом отбора удалось установить, что были совершены кибератаки на информационные системы госорганов, сроки процесса отбора были отложены, и по данному факту в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что кибератаки осуществлялись с 47 IP-адресов, принадлежащих в общей сложности 11 странам.

В соответствии с Будапештской конвенцией "О киберпреступности" были приняты срочные процедурные меры, осуществляются необходимые коммуникационные, следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия.

В то же время отмечается, что совместно с соответствующими государственными органами были полностью выявлены и заблокированы указанные каналы кибератак, а также приняты необходимые меры для организации и проведения процесса выбора в условиях повышенной безопасности.

Отложенный процесс выбора льготного жилья пройдет в 15:00 24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке “Güzəştli mənzil” sisteminə kiberhücumlar 11 ölkəyə məxsus 47 IP ünvanından olub - RƏSMİ

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