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    На шоссе Масаллы-Ярдымлы провалился грунт - ФОТО

    В настоящее время параллельно зоне оползня на расстоянии 400 метров началось строительство альтернативной дороги

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В результате оползневой активности провалился грунт на шоссе Масаллы-Ярдымлы. 

    Как сообщает Report, провал произошел на 17-18-м км и охватил 1,5 метра дороги. 

    В настоящее время на территории работают сотрудники Управления дорожной эксплуатации Масаллов (№ 22) и Ярдымлы (№ 23). Для того, чтобы не препятствовать движению транспорта провалившаяся часть дороги засыпается камнями и щебнем. Параллельно зоне оползня на расстоянии 400 метров планируется строительство альтернативной дороги. В связи с этим ведутся переговоры между ОАО "Азерйолсервис" и Исполнительной властью Ярдымлинского района. 

    Отметим, что протяженность шоссе Масаллы-Ярдымлы составляет 56 км. За последний месяц были зарегистрированы провалы в различных частях шоссе. 

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