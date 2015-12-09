На шоссе Масаллы-Ярдымлы провалился грунт - ФОТО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В результате оползневой активности провалился грунт на шоссе Масаллы-Ярдымлы.

Как сообщает Report, провал произошел на 17-18-м км и охватил 1,5 метра дороги.

В настоящее время на территории работают сотрудники Управления дорожной эксплуатации Масаллов (№ 22) и Ярдымлы (№ 23). Для того, чтобы не препятствовать движению транспорта провалившаяся часть дороги засыпается камнями и щебнем. Параллельно зоне оползня на расстоянии 400 метров планируется строительство альтернативной дороги. В связи с этим ведутся переговоры между ОАО "Азерйолсервис" и Исполнительной властью Ярдымлинского района.

Отметим, что протяженность шоссе Масаллы-Ярдымлы составляет 56 км. За последний месяц были зарегистрированы провалы в различных частях шоссе.