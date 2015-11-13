​На шоссе Баку-Сумгайыт образовались пробки

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на проспекте Зии Буньятова (интенсивное движение транспорта), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), улице Афияддина Джалилова, проспекте Нефтчиляр, улице Азиза Алиева (перед Девичьей башней), на Тбилисском проспекте (интенсивное движение в обоих направлениях), улице Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией), проспекте Хатаи (перед министерством образования), улице Гасанбека Зардаби (интенсивное движение), проспекте Ататюрка (в направлении м. "Гянджлик") и проспекте Иншаатчылар (перед Госкомитетом статистики) также отмечается плотное движение транспортных средств.