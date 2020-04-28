​На "Шемахинке" ограничили движение

Движение в направлении территории под названием "Шемахинка" на Московском проспекте в Баку ограничено в связи с реконструкцией дороги Баку-Сумгайыт.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В качестве альтернативы водителям рекомендуется использовать следующие направления: проспект Зии Буниятова - улица Асифа Магеррамова; проспект Зии Буниятова - круг 3-й мкр - Тбилисский проспект; проспект Зии Буниятова - круг 20 января - улица Музаффара Гасанова - Алатава.