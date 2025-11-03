На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 03 ноября, 2025
- 08:21
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли.