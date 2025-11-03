На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли.