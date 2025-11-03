Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 03 ноября, 2025
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    4. Проспект Бабека, в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    15. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли.

