На ряде улиц в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
11. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".