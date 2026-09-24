На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 24 сентября, 2026
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
3. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова.