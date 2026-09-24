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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 08:22
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    3. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Проспект Бабека, в направлении центра;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
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