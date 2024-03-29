На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Круг "20 Января";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
7. Улицы 28 Мая и Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".