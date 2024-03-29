На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Круг "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

7. Улицы 28 Мая и Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".