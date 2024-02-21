На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Улица Зарифы Алиевой;
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".