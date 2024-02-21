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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
21 февраля 2024 г. 08:15
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Зарифы Алиевой;

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında avtomobillərin sıxlığı yaranıb

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