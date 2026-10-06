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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 08:24
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    17. Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    18. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    19. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Фото
    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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