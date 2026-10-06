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    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2026
    • 08:17
    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    4. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    7. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    12. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    16. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    17. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    18. Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən "Statistika" dairəsi istiqamətində;

    19. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb
    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
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    44 - Tezliklə

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