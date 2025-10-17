Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 08:17
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.

    НИИМ пробки Баку
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    Последние новости

    08:41

    СМИ: ЕК рассчитывает выделить Украине еще €25 млрд за счет средств России

    Другие страны
    08:36

    В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

    Происшествия
    08:17
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Австралия приостановит эксплуатацию БТР М113 после аварии на учениях

    Другие страны
    07:23

    Новая Зеландия вновь ввела санкции против Ирана

    Другие страны
    06:42

    У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    06:08

    Бразилия и США начинают подготовку двусторонней встречи президентов

    Другие страны
    05:51
    Фото

    В Вашингтоне прошел вечер, посвященный искусству кялагаи

    Внешняя политика
    05:25
    Фото

    В Перу открылась фотовыставка "Открой для себя Азербайджан"

    Внешняя политика
    Лента новостей