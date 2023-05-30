На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

12. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.