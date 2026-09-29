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    На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2026
    • 13:33
    На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта

    На ряде улиц Баку сегодня с 21:00 временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    Ограничения затронут Бинагадинский и Наримановский районы столицы.

    В Бинагадинском районе временно ограничат движение на двух участках: по улице Шовкет Мамедовой - между улицами Чингиза Айтматова и Сулеймана Сани Ахундова, а также по улице Заура Нудиралиева - между проспектом Зии Буниятова и улицей Аджеми Нахчывани.

    В Наримановском районе на пересечении улиц Короглу Рагимова и Тебриз в целях изменения схемы движения будет ликвидирована часть разделительной полосы, в связи с чем вводится частичное ограничение движения транспорта.

    Ограничения будут действовать до завершения работ.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Движение транспорта Ремонтные работы на дорогах
    Bakının bəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq
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