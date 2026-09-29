На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта

На ряде улиц Баку сегодня с 21:00 временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения затронут Бинагадинский и Наримановский районы столицы.

В Бинагадинском районе временно ограничат движение на двух участках: по улице Шовкет Мамедовой - между улицами Чингиза Айтматова и Сулеймана Сани Ахундова, а также по улице Заура Нудиралиева - между проспектом Зии Буниятова и улицей Аджеми Нахчывани.

В Наримановском районе на пересечении улиц Короглу Рагимова и Тебриз в целях изменения схемы движения будет ликвидирована часть разделительной полосы, в связи с чем вводится частичное ограничение движения транспорта.

Ограничения будут действовать до завершения работ.