На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта
- 29 сентября, 2026
- 13:33
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На ряде улиц Баку сегодня с 21:00 временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничения затронут Бинагадинский и Наримановский районы столицы.
В Бинагадинском районе временно ограничат движение на двух участках: по улице Шовкет Мамедовой - между улицами Чингиза Айтматова и Сулеймана Сани Ахундова, а также по улице Заура Нудиралиева - между проспектом Зии Буниятова и улицей Аджеми Нахчывани.
В Наримановском районе на пересечении улиц Короглу Рагимова и Тебриз в целях изменения схемы движения будет ликвидирована часть разделительной полосы, в связи с чем вводится частичное ограничение движения транспорта.
Ограничения будут действовать до завершения работ.