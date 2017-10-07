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    На некоторых улицах Баку будет ограничено движение автомобилей

    Работы будут завершены до утра
    © Report

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" в целях регулирования движения автотранспортных средств продолжает работы по окраске имеющихся и прокладке новых дорожных линий и разметки.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", сегодня вечером с 22:00 по улице Истиглалийят в Сабаильском районе, также с 00:00 на участке дороги от пересечения проспекта Нефтчиляр с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Юсифа Сафарова будут проведены работы по прокладке новых горизонтальных линий.

    В связи с работами на названной территории движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.

    Работы будут завершены до утра.

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