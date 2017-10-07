На некоторых улицах Баку будет ограничено движение автомобилей

© Report

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" в целях регулирования движения автотранспортных средств продолжает работы по окраске имеющихся и прокладке новых дорожных линий и разметки.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", сегодня вечером с 22:00 по улице Истиглалийят в Сабаильском районе, также с 00:00 на участке дороги от пересечения проспекта Нефтчиляр с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Юсифа Сафарова будут проведены работы по прокладке новых горизонтальных линий.

В связи с работами на названной территории движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.

Работы будут завершены до утра.