На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 10 февраля, 2026
- 08:26
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг "20 Января";
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
15. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.