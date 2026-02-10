На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

15. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.