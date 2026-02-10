Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 08:26
    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Круг "20 Января";

    5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Бабека, в направлении центра;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    15. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Bakıda 15 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    08:37

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогоды

    Инфраструктура
    08:26

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:17
    Фото

    ДТП на Бакинской кольцевой спровоцировало пробку

    Происшествия
    08:12

    США планирует освободить крупные IT-компании от пошлин на чипы

    ИКТ
    07:46

    В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    07:09

    WSJ: Трамп хочет отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам

    Другие страны
    06:37

    СМИ: При крушении вертолета на юге Ливии погибли пять человек

    Другие страны
    06:24

    В Токио опровергли сообщение о присоединении к программе НАТО по Украине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    05:52

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    Лента новостей