На ряде дорог Баку образовались пробки
- 22 января, 2026
- 08:46
На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.
Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время пробки наблюдаются в 12 направлениях:
1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;
11. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова.