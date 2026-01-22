На ряде дорог Баку образовались пробки

На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В настоящее время пробки наблюдаются в 12 направлениях:

1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

11. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова.