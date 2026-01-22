На ряде дорог Баку образовались пробки

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    22 января, 2026
    • 08:46
    На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    В настоящее время пробки наблюдаются в 12 направлениях:

    1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

    11. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова.

