İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 22 yanvar, 2026
    • 08:15
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı

    Son xəbərlər

    08:42

    KİV: ABŞ 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    08:30

    ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə keçmiş xüsusi elçisi özünə yeni iş tapıb

    Digər ölkələr
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:47

    Tramp Qrenlandiya təhdidlərindən geri çəkildikdən sonra qızıl ucuzlaşıb, səhmlər yüksəlib

    Qarabağ
    07:18

    Norveç Rusiya ilə sərhəddə hasar tikmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    06:50

    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    06:13

    Pakistanın Baş naziri Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    05:41

    "The Times": Amerika ordusu Arktikada təhlükəsizliyi təkbaşına təmin etmək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    05:23

    Finlandiya Prezidenti: Qrenlandiya ilə bağlı dəhşətli ssenarinin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti