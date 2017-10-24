На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Лянкяран выделено 2,1 млн манатов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Лянкяран.

Как сообщает Report, в стране осуществляется системная деятельность, направленная на улучшение обеспечения населения страны питьевой водой и связанных с этим услуг. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов, утвержденных соответствующими актами президента Азербайджанской Республики, инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации в регионах реконструирована в соответствии с современными требованиями, в этой области проделана важная работа.

Как продолжение данных мер, на очередном этапе проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Лянкяран, реализуемого в целях улучшения услуг водоснабжения и канализации в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость восстановления распределительной водной сети диаметром 110 мм и протяженностью 11 км, а также 13000 квадратных метров асфальтового покрытия, разрушенного в результате проделанных работ.

В целях продолжения работ, направленных на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Лянкяран, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1188, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 2,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.