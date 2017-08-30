На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Билясувар выделено 3,5 млн манатов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в результате комплексных мер, осуществляемых в стране для улучшения обеспечения населения питьевой водой, в регионах в соответствии с современными требованиями реконструирована инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации, достигнуты важные успехи в области бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой.

B продолжении этих мер, в качестве очередного этапа проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар, реализуемого с целью улучшения услуг водоснабжения и канализации в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость в строительстве канализационной сети диаметрами 200-500 мм, протяженностью 4,36 км, магистрального канализационного коллектора диаметром 800 мм, протяженностью 2,9 км и восстановлении 30000 квадратных метров из 178000 квадратных метров асфальтового покрытия, разобранного в результате работ, проделанных на первом этапе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 3,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.