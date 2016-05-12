​На реконструкцию на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку выделено 5 млн. манатов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения реконструкции на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.