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    ​На реконструкцию на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку выделено 5 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения реконструкции на внутренних автомобильных дорогах Низаминского района города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении. 

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