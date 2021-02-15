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На реке Кура построен новый автомобильный мост

На реке Кура построен новый автомобильный мост На 50-м км автодороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди, на реке Кура построен новый автомобильный мост
Инфраструктура
15 февраля 2021 г. 15:44
На реке Кура построен новый автомобильный мост

На 50-м км автодороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди, на реке Кура построен новый автомобильный мост.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Мост длиной 175,4 метра имеет 4 пролета.

Автомобильная дорога республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди начинается от въезда в город Уджар и через 70 км на юге города Агджабеди соединяется с автодорогой R18 Мингечевир-Бахрамтепе.

Всего в рамках проекта построено 7 автомобильных мостов длиной от 20 до 175 м.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayı üzərində yeni avtomobil körpüsü inşa edilib

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