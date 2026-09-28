На развитие Транскаспийского маршрута до 2040 года потребуется $55 млрд

Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) нуждается в привлечении свыше 25 млрд долларов США инвестиций в физическую инфраструктуру до 2040 года, причем приоритетными направлениями вложений являются железнодорожные сети, морские порты и подъездные пути.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) "Интеграция: Высококлассная торговая логистика вдоль Транскаспийского транспортного маршрута".

"Значительная часть наиболее важных инвестиционных проектов уже находится в стадии реализации либо на продвинутом этапе подготовки в государствах, расположенных вдоль коридора. Вместе с тем устойчивое наращивание конкурентоспособности, увеличение объемов грузоперевозок и усиление экономического воздействия потребуют также роста эффективности коридора, повышения качества предоставляемых услуг и осуществления институциональных реформ во всех странах-участницах. Помимо этого, порядка 30 млрд долларов США необходимо направить на "обеспечивающие" инвестиции, включая соединительные автомобильные и железнодорожные пути, интегрирующие коридор в национальные экономики, логистические хабы и внутренние терминалы для ускорения грузопотоков, а также логистическое оборудование - подвижной состав (локомотивы и вагоны), погрузочно-разгрузочную технику и цифровые платформы, обеспечивающие бесперебойную работу всей транспортной сети", - указывается в докладе.

ВБ подчеркивает, что конечный успех коридора будет определяться тем, насколько результативно страны и операторы наладят взаимодействие для минимизации задержек на пограничных переходах, упрощения документооборота, согласования работы транспортных узлов и обеспечения стабильного сервиса.

"Усиление партнерских связей между правительствами, транспортными операторами и частным сектором создаст условия для повышения надежности маршрута, привлечения капиталовложений и трансформации коридора в масштабную платформу экономического роста", - полагают эксперты банка.

В отчете обозначены четыре ключевых направления для улучшения управления и эксплуатации коридора: создание единой цифровой платформы коридора, призванной заменить разрозненный бумажный документооборот единым окном для транспортных, транзитных и торговых данных; формирование или наделение полномочиями интегрированного рыночно ориентированного совместного предприятия - оператора контейнерных железнодорожных и каспийских морских перевозок для организации сквозного соединения контейнерных и морских сервисов; усиление координации на уровне всего маршрута для мониторинга показателей эффективности, ликвидации узких мест и выработки совместных решений; модернизация операторов коридора посредством совершенствования корпоративного управления, обеспечения финансовой устойчивости и регуляторных преобразований, позволяющих государственным железнодорожным, портовым и судоходным компаниям функционировать на более коммерческих принципах.

"Раскрытие полного потенциала коридора зависит от практических шагов, которые обеспечат более быстрое, предсказуемое и удобное перемещение грузов через государственные границы. Более интегрированные железные дороги, порты, логистические центры и цифровые системы в сочетании с углубленной координацией между странами и операторами способны превратить ТМТМ в конкурентоспособный маршрут для бизнеса и устойчивую платформу регионального развития", - заявил региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье.