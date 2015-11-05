На работы по благоустройству и созиданию Шеки выделено 5 млн. манатов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению работ по благоустройству и созиданию в городе Шеки.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в городе Шеки, который считается одним из центров древней культуры Азербайджана, в последние годы реализованы важные проекты инфраструктурной и социальной направленности, в том числе сооружены Олимпийский спортивный комплекс, Районная центральная больница, Шекинский судебный комплекс, Реабилитационный центр инвалидов, четыре 114-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, реконструированы здание Шекинского государственного драматического театра, городской стадион на 3500 мест, реставрирован ряд исторических и культурных памятников, построены и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям новые туристические объекты, перерабатывающие и производственные предприятия, электростанция модульного типа, проделаны широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для дальнейшего ускорения работ по благоустройству и созиданию в городе Шеки из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Шеки будет выделено 5 миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.