На проспекте Нобеля образовалась пробка

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В эти минуты на проспекте Нобеля наблюдается плотное движения транспортных средств. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Отметим, что в связи с работами по прокладке подземных линий электропередач высокого напряжения в рамках проекта "Белый город" ("Ağşəhər") на территории постоянно фиксируется плотное движение автомобилей.

Кроме того, на проспекте Зии Бунъятова (круг "20 января"/относительная плотность) и Тбилисском проспекте также отмечается плотный транспортный поток.