Инфраструктура
8 августа 2025 г. 14:47
На проспекте Гусейна Джавида в Баку расширена полоса микромобильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в настоящее время работы ведутся вокруг станции метро "Эльмляр академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах.

Так, полоса микромобильности, ранее организованная на проспекте Гусейна Джавида и соединенная с улицами Мамеда Рагима, Бахтияра Вагабзаде, а также с проспектом Метбуат, продлена от пересечения улицы Бахтияра Вагабзаде с улицей Абдуррагим бека Хагвердиева.

В рамках проведенных работ выполнена соответствующая разметка. В ближайшие дни начнется установка дорожных знаков и защитных ограждений.

Версия на азербайджанском языке

