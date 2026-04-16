На освобожденных территориях Азербайджана построено свыше 1 400 км автодорог

На освобожденных территориях Азербайджана по сегодняшний день построено свыше 1 400 км автомобильных дорог.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

Мустафаев отметил, что в рамках реализуемых проектов на освобожденных территориях проложено более 120 км железнодорожной линии, полностью завершено строительство 7 тоннелей, еще на 31 тоннеле завершены буровые работы, а также построено 392 моста.

"Одновременно (на этих территориях - ред.) уже введены в эксплуатацию три международных аэропорта, активно восстанавливаются населенные пункты и села, строятся школы и больницы, создаются современные объекты энергетики, водоснабжения, связи и иной необходимой инфраструктуры, что формирует основу для устойчивого социально-экономического развития региона", - добавил вице-премьер.