На освобожденных территориях Азербайджана построено свыше 1 400 км автодорог
- 16 апреля, 2026
- 15:00
На освобожденных территориях Азербайджана по сегодняшний день построено свыше 1 400 км автомобильных дорог.
Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.
Мустафаев отметил, что в рамках реализуемых проектов на освобожденных территориях проложено более 120 км железнодорожной линии, полностью завершено строительство 7 тоннелей, еще на 31 тоннеле завершены буровые работы, а также построено 392 моста.
"Одновременно (на этих территориях - ред.) уже введены в эксплуатацию три международных аэропорта, активно восстанавливаются населенные пункты и села, строятся школы и больницы, создаются современные объекты энергетики, водоснабжения, связи и иной необходимой инфраструктуры, что формирует основу для устойчивого социально-экономического развития региона", - добавил вице-премьер.