    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1 400 km-dən çox avtomobil yolu tikilib

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 14:28
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1 400 km-dən çox avtomobil yolu tikilib

    İndiyə qədər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 1 400 km-dən çox avtomobil yolu tikilib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, həyata keçirilən layihələr çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 120 km-dən çox dəmir yolu xətti çəkilib, 7 tunelin tikintisi tam başa çatdırılıb, daha 31 tuneldə qazma işləri yekunlaşdırılıb, həmçinin 392 körpü inşa edilib.

    "Eyni zamanda artıq üç beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib, yaşayış məntəqələri və kəndlər, məktəblər və xəstəxanalar fəal şəkildə tikilir, müasir energetika, su təchizatı, rabitə və digər zəruri infrastruktur obyektləri yaradılır ki, bu da regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafının əsasını formalaşdırır", - deyə hökumət rəsmisi qeyd edib.

    Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    На освобожденных территориях Азербайджана построено свыше 1 400 км автодорог

