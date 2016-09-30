На основных дорогах Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Буньядова (мост Айны Султановой) в Баку в нескольких направлениях отмечается плотное движение транспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Афияддина Джалилова, улице Юсифа Сафарова (в направлении моста Джаваншира), на проспекте Гейдара Алиева (по направлению к центру Гейдара Алиева, основная и вспомогательные дороги), а также на улице Ага Нейматулла (в направлении станции метро "Наримана Нариманова"), на улице Шарифзаде (в направлении проспекта Матбуат) и на щоссе Баку-Сумгайыт (напротив комплекса Бакинского международного автовокзала, относительная плотность) отмечается плотное движение автомобилей.