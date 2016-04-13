​На основных дорогах Баку наблюдается интенсивное движение автомобилей

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в нескольких направлениях Баку наблюдается интенсивное движение транспортных средств. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Бинагадинском шоссе (в направлении центра), ул. А.Бакиханова, ул. Юсифа Сафарова, Тбилисском проспекте, проспекте Хатаи (в направлении министерства образования), улице Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира) также отмечается интенсивное движение транспортных средств.