В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов

Движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку 14-16 июня будет частично ограничено.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения связаны с проведением ремонтных работ.
Список территорий, где будут проводиться работы:
- Сабаильский район - Бадамдарское шоссе;
- Бинагадинский район - пересечение дороги Мехдиабад - Бинагади - Балаханы;
- Наримановский район - проспект Зии Буниятова (от улицы А.Саламзаде в направлении проспекта Азадлыг, боковая дорога рядом с домом торжеств "Чингизхан");
- Хатаинский район - проспект Бабека (боковая дорога и вблизи автомобильного рынка);
- Ясамальский район - улица А.Хагвердиева (от проспекта Г. Джавида до улицы Ш.Мехтиева);
- Низаминский район - пересечение улиц Р.Рустамова и Э.Сулейманова.