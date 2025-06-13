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В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов

В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов На некоторых улицах и проспектах Баку движение транспорта будет частично ограничено 
Инфраструктура
13 июня 2025 г. 17:36
В Баку частично ограничат движение на ряде улиц и проспектов

Движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку 14-16 июня будет частично ограничено.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Список территорий, где будут проводиться работы:

- Сабаильский район - Бадамдарское шоссе;

- Бинагадинский район - пересечение дороги Мехдиабад - Бинагади - Балаханы;

- Наримановский район - проспект Зии Буниятова (от улицы А.Саламзаде в направлении проспекта Азадлыг, боковая дорога рядом с домом торжеств "Чингизхан");

- Хатаинский район - проспект Бабека (боковая дорога и вблизи автомобильного рынка);

- Ясамальский район - улица А.Хагвердиева (от проспекта Г. Джавида до улицы Ш.Мехтиева);

- Низаминский район - пересечение улиц Р.Рустамова и Э.Сулейманова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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