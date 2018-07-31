На некоторых дорогах наносится разметка, ведутся ремонтные работы

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На 45-52 километре дороги Баку-Губа-госграница РФ сегодня до вечера будут идти ремонтные дороги на опасных участках, пришедших в негодность в результате ДТП.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана.

Кроме того, с целью регулирования безопасного движения ведутся работы по обновлению дорожной разметки от Сальянского шоссе в направлении Локбатана, а также от Площади Флага в Баку до поселка Локбатан. Работы завершатся в вечернее время.

Водителей просят быть внимательными при движении по этим дорогам, следовать временной дорожной разметке и правилам дорожного движения.