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    На некоторых дорогах наносится разметка, ведутся ремонтные работы

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На 45-52 километре дороги Баку-Губа-госграница РФ сегодня до вечера будут идти ремонтные дороги на опасных участках, пришедших в негодность в результате ДТП.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана.

    Кроме того, с целью регулирования безопасного движения ведутся работы по обновлению дорожной разметки от Сальянского шоссе в направлении Локбатана, а также от Площади Флага в Баку до поселка Локбатан. Работы завершатся в вечернее время. 

    Водителей просят быть внимательными при движении по этим дорогам, следовать временной дорожной разметке и правилам дорожного движения.

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