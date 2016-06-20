​На некоторых дорогах Баку отмечается плотное движение автомобилей

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром в некоторых направлениях Баку наблюдается плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Юсифа Сафарова, улице Короглу Рагимова (напротив Президентской резиденции), проспекте Азадлыг (в направлении центра), проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января") и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается относительно плотное движение автомобилей.



