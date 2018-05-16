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    На некоторых автодорогах Баку ограничено движение транспорта

    © Report

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В целях регулирования безопасного движения автотранспортных средств в городе Баку, проводятся работы по маркировке на автомобильных дорогах Баку-Алят (участок от круга Азнефть до Баиловского круга - в обеих направлениях) и Локбатан-Гобу-Хокмели. С этой целью на названных дорогах до вечерних часов движение автотранспортных средств будет частично или полностью ограничено.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, на 1-й Бакинской кольцевой дороге также проводятся ремонтные работы, движение транспорта ограничено на полосе проведения работ.

    Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.

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