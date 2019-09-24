​На некоторых дорогах Баку ограничат движение

В связи с нанесением горизонтальной разметки до вечерних часов будет ограничено движение на улице Алескера Гайыбова в Наримановском районе, на шоссе Баку-Сумгайыт от круга Хырдалан до круга "ВАЗ", и с ночи до утренних часов на проспекте Ататюрка в Наримановском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Движение на этих дорогах будет ограничено.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.