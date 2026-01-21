В маршрут электрички Сумгайыт–Баку добавлены новые остановки

С сегодняшнего дня в перечень остановок экспресс-поездов, курсирующих по маршруту Сумгайыт–Баку, включена станция Бакыханов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что электрички по данному маршруту будут останавливаться на станции Бакыханов в 07:30 и 08:00.

Кроме того, электричка, отбывающая в 18:05 из Баку в Сумгайыт, на линии Пиршаги будет делать остановку на станции Сабунчу.