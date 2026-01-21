В маршрут электрички Сумгайыт–Баку добавлены новые остановки
Инфраструктура
- 21 января, 2026
- 13:39
С сегодняшнего дня в перечень остановок экспресс-поездов, курсирующих по маршруту Сумгайыт–Баку, включена станция Бакыханов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что электрички по данному маршруту будут останавливаться на станции Бакыханов в 07:30 и 08:00.
Кроме того, электричка, отбывающая в 18:05 из Баку в Сумгайыт, на линии Пиршаги будет делать остановку на станции Сабунчу.
