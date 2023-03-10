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На маршруте Баку-Агстафа начинаются пассажирские перевозки высокоскоростным поездом

На маршруте Баку-Агстафа начинаются пассажирские перевозки высокоскоростным поездом Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта продлевает схему движения высокоскоростного поезда, курсирующего в направлении Баку-Гянджа-Баку, до станции Агстафа, таким образом впервые пассажироперевозки высокоско
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 13:35
На маршруте Баку-Агстафа начинаются пассажирские перевозки высокоскоростным поездом

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта продлевает схему движения высокоскоростного поезда, курсирующего в направлении Баку-Гянджа-Баку, до станции Агстафа. Таким образом, впервые пассажироперевозки высокоскоростным поездом будут осуществляться по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Билеты поступят в продажу с 10 марта: "Если на пассажирском поезде, курсирующем до марта 2020 года, пассажиры доставлялись из Баку в Агстафу за 8 часов, то теперь это расстояние будет преодолеваться за 4 часа 55 минут".

Продлив схему движения поезда до Агстафы, национальный оператор сети железных дорог делает возможным возобновление работы станции Товуз.

Пассажирский поезд будет отправляться из Баку ежедневно в 08:45 и прибывать в Агстафу в 13:40. По маршруту Агстафа-Баку поезд будет отправляться каждый день в 17:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05. Средняя скорость скоростного пассажирского поезда по маршруту составит 100 км/ч.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa marşrutu üzrə ilk dəfə sürətli qatarla sərnişin daşımalarına başlanılır

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