На маршруте Баку-Агстафа начинаются пассажирские перевозки высокоскоростным поездом

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта продлевает схему движения высокоскоростного поезда, курсирующего в направлении Баку-Гянджа-Баку, до станции Агстафа, таким образом впервые пассажироперевозки высокоско

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта продлевает схему движения высокоскоростного поезда, курсирующего в направлении Баку-Гянджа-Баку, до станции Агстафа. Таким образом, впервые пассажироперевозки высокоскоростным поездом будут осуществляться по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Билеты поступят в продажу с 10 марта: "Если на пассажирском поезде, курсирующем до марта 2020 года, пассажиры доставлялись из Баку в Агстафу за 8 часов, то теперь это расстояние будет преодолеваться за 4 часа 55 минут".

Продлив схему движения поезда до Агстафы, национальный оператор сети железных дорог делает возможным возобновление работы станции Товуз.

Пассажирский поезд будет отправляться из Баку ежедневно в 08:45 и прибывать в Агстафу в 13:40. По маршруту Агстафа-Баку поезд будет отправляться каждый день в 17:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05. Средняя скорость скоростного пассажирского поезда по маршруту составит 100 км/ч.