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На магистралях Баку снижена максимальная скорость движения

На магистралях Баку снижена максимальная скорость движенияd

По причине наблюдающихся в столице осадков на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгях и Зыхский круг - Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Цель заключается в обеспечении безопасности движения. Еще раз просим участников движения быть предельно осторожными. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения", - отметили в Агентстве. 

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