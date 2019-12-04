На магистралях Баку снижена максимальная скорость движения

По причине наблюдающихся в столице осадков на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгях и Зыхский круг - Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Цель заключается в обеспечении безопасности движения. Еще раз просим участников движения быть предельно осторожными. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения", - отметили в Агентстве.