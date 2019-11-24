На магистралях Баку снижена максимальная скорость движения

"В связи с дождливой погодой на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бузовна и Зыхское шоссе - Аэропорт максимальная скорость снижена на 20 км/ч".

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Целью снижения скорости является обеспечение безопасности движения на дорогах. БТА обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

"Еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - говорится в сообщении.