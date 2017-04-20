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    На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сумгайыте выделено 4 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

    Как сообщает Report, в целях продолжения капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Сумгайыт выделено 4 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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