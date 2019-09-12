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Зампред: На "фиолетовой ветке" бакинского метро построят новую станцию

На "фиолетовой ветке" Бакинского метро построят новую станцию
© Report / Elchin Murad

Новая станция "фиолетовой ветки" Бакинского метрополитена будет построена близ станции "Хатаи".

Об этом сообщил Report заместитель председателя Бакинского метрополитена Хидаят Мамедов.

"Станция под условным названием B7 соединится со станцией "Хатаи". Конечной станцией станет станция "Автовокзал", - сказал он.

По словам Мамедова, план соединения станций "Джафар Джаббарлы" и "Низами" также стоит на повестке дня: "Строительство тоннеля будет вестись в соответствии с концепцией развития метро".

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