На еще двух дорогах Баку частично ограничат движение транспорта

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 24.02.2019 с 22:00 до утра 25.02.2019 движение транспорта в направлении проспект Нефтчиляр - улица Юсифа Сафарова и улица Юсифа Сафарова - проспект Гейдара Алиева будет частично ограничено.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Причина в нанесении горизонтальных дорожных разметок на отмеченных территориях. Просьба к водителям отнестись с пониманием к осуществляемым работам", - говорится в сообщении.

Отметим, что работы по нанесению горизонтальных дорожных разметок на проспекте Ходжалы уже завершены.