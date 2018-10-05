На двух столичных автомагистралях снижена максимальная скорость движения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В связи с дождливой погодой на столичных автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхское шоссе - аэропорт на все полосах движения максимальная скорость снижена на 20 км/ч.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.
В сообщении отмечается, что цель заключается в обеспечении безопасности движения в таких погодных условиях:
"Водителям рекомендуется во время движения соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы".
Economic DepartmentАвтор новости
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