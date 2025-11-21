На дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится транспортная развязка

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству еще одной дорожной развязки тоннельного типа на автомобильной дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, тоннель строится на 3,6-м километре дороги и пересекает железнодорожную ветку.

Общая протяженность дорожной развязки тоннельного типа составляет 620,6 метра. Из них 36,6 метра приходится на закрытую часть, а 584 метра - на открытую.

Дорога Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится в соответствии с Госпрограммой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы.