На дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится транспортная развязка

    Инфраструктура
    • 21 ноября, 2025
    • 12:36
    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству еще одной дорожной развязки тоннельного типа на автомобильной дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, тоннель строится на 3,6-м километре дороги и пересекает железнодорожную ветку.

    Общая протяженность дорожной развязки тоннельного типа составляет 620,6 метра. Из них 36,6 метра приходится на закрытую часть, а 584 метра - на открытую.

    Дорога Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится в соответствии с Госпрограммой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы.

    Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunda daha bir tunelin tikintisinə başlanılıb

