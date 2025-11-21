На дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится транспортная развязка
Инфраструктура
- 21 ноября, 2025
- 12:36
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству еще одной дорожной развязки тоннельного типа на автомобильной дороге Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, тоннель строится на 3,6-м километре дороги и пересекает железнодорожную ветку.
Общая протяженность дорожной развязки тоннельного типа составляет 620,6 метра. Из них 36,6 метра приходится на закрытую часть, а 584 метра - на открытую.
Дорога Пиршагы–Новханы–Хырдалан–М4 строится в соответствии с Госпрограммой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы.
Последние новости
13:33
В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридореЛитература
13:30
Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государствВнешняя политика
13:27
Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакцийМедиа
13:26
Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
13:23
В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школыДругие страны
13:23
Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выраженииФинансы
13:22
Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего годаМилли Меджлис
13:19
Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпохуВнешняя политика
13:16