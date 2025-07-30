На дороге Пиршаги-Хырдалан-Новханы строится новый надземный пешеходный переход

На дороге Пиршаги-Хырдалан-Новханы строится новый надземный пешеходный переход

На дороге Пиршаги-Хырдалан-Новханы строится новый надземный пешеходный переход.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Новый пешеходный переход строится на 19,5-м километре автодороги. Длина перехода составляет 59,8 метра, ширина - 4 метра, а ширина лестниц - 2 метра.

Переход, возвышающийся на 5,5 метров над уровнем дороги, представляет собой открытую железобетонную конструкцию. На переходе также будут установлены пешеходные пандусы овального типа шириной 2 метра.

Новый надземный пешеходный переход обеспечит комфортное и безопасное пересечение автомобильной дороги пешеходами.